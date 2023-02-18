На агроусадьбе под Минском задержали почти 100 нелегальных мигрантов из Африки, Азии и Ближнего Востока 8 18.02.2023, 13:49

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Они въехали в Беларусь из России наземным транспортом и планировали перебраться в ЕС.

На агроусадьбе в Михановичах задержана группа из 94 нелегальных мигрантов. Задержание проводили сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД при поддержке ОМОН, сообщает пресс-служба МВД.

Мигранты оказались гражданами Алжира, Афганистана, Египта, Йемена, Ирака, Сирии, Марокко и Пакистана. Белорусских виз у них не было. Они въехали в Беларусь из России наземным транспортом, а затем планировали перебраться в ЕС.

27 задержанных уже выдворили из страны. Семерых человек, у которых не было документов, задержали для выяснения личности. Еще 54 иностранца получили административные штрафы и право добровольно покинуть страну. Двоих, которые ранее уклонились от обязанности добровольного выезда, передали в милицию Минска для разбирательства.

Еще четверо приехали в Беларусь, хотя раньше уже получили запрет въезда — в их отношении рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

«В настоящее время проводится проверка по установлению организаторов и пособников деятельности по незаконному въезду в Республику Беларусь незаконных мигрантов, решается вопрос о депортации задержанных», — сообщили в МВД.

Напомним, что начиная с лета 2021 года режим Лукашенко активно привлекал на территорию Беларуси мигрантов из стран Азии и Африки и направляла их на границы Польши, Литвы и Латвии. Это сопровождалось кричащей пропагандистской кампанией. Кульминацией ее была попытка организованного штурма польской границы в Брузгах в ноябре 2021 года, которую централизованно освещали лукашенковские СМИ.

В результате против лукашистов были введены новые санкции, а Польша, Литва и Латвия укрепили свои границы с нашей страной. Был также закрыт пограничный переход «Брузги—Кузница».

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