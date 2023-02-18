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Украинский Рембо: один боец ВСУ с РПГ, автоматом и гранатами разгромил отряд россиян под Бахмутом

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  • 18.02.2023, 13:53
  • 7,910
Украинский Рембо: один боец ВСУ с РПГ, автоматом и гранатами разгромил отряд россиян под Бахмутом

Видео боя от первого лица.

Силы обороны Украины продолжают героически удерживать Бахмут Донецкой области, который штурмуют российские оккупационные войска. В Сети появились кадры, как боец ВСУ прямо из окопа ведет интенсивный огонь по вражеским подразделениям.

В Twitter-аккаунте Андрея Л. опубликовано видео стрелкового боя между бойцами сил обороны Украины и оккупантами РФ. Один из украинских военных уверенно ведет огонь по российским захватчикам под Бахмутом.

«Еще одно видео от украинского Рембо», - говорится в подписи к видео.

На записи можно увидеть, как один солдат ведет огонь, а второй подает ему оружие. Сначала украинский защитник делает два выстрела из РПГ, затем расстреливает троих оккупантов из автомата. После приходит очередь гранат, военный бросает в наступающих четыре штуки, еще раз стреляет из РПГ и продолжает использовать автомат.

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