В Москве ранили российского генерал-майора 1 18.02.2023, 14:34

9,536

В генерала стреляли на Таганке.

Глава управления уголовного розыска Москвы генерал-майор Сергей Кузьмин был ранен во время захвата заложников на Таганке.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Двое грабителей — Алексей Горюнов и Андрей Сафронов — работали на стройке, где и познакомились. Вчера вечером они подъехали к цветочному магазину на «Ниве». По информации «Базы», Горюнов угнал машину у бывшей жены, пока она была на работе (автомобиль стоял на даче).

Забежав в магазин, налетчики начали угрожать продавщице пистолетом и требовать деньги. Один из них сделал выстрел вверх. Ограбление пошло не по плану — скрыться до приезда полиции грабители не успели и взяли женщину в заложники. Позже их удалось задержать.

По сведениям «Базы», в ходе задержания был ранен высокопоставленный полицейский — генерал-майор Сергей Кузьмин. Он получил ранение в руку и был госпитализирован в больницу имени Юдина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».