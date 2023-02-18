В США начали расследование против владельца белорусского «Приорбанка» 18.02.2023, 15:14

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Он тесно связан с финансовым сектором России.

В США начали расследование в отношении австрийского банка Raiffeisen Bank, сообщает Reuters. Оно связано с тем, что банк продолжает работу в России, и может привести к введению санкций против банка, опасаются в Европе.

По сведениям агентства, в январе Минфин США затребовал у австрийского банка некоторую информацию о его бизнесе. В частности, в Минфине хотят подробнее узнать о работе банка в России, на Донбассе, в Украине и в Сирии.

Информацию потребовали предоставить уже к февралю, но юристы Raiffeisen договорились о продлении срока. Они согласились дать ответ Минфину США в три этапа: в апреле, мае и июне.

По словам источников Reuters, европейские финансовые регуляторы обеспокоены тем, что расследование может привести к санкциям против банка. До сих пор никаких ограничительных мер против Raiffeisen Bank не вводили.

Raiffeisen тесно связан с финансовым сектором России и является одним из двух иностранных учреждений, которые входят в российский перечень 13 системно важных банков. Решение Raiffeisen продолжить работу в РФ после начала войны широко критиковали, в том числе в инвестиционном сообществе.

Банк широко представлен и в других странах Восточной Европы. В Беларуси дочерним банком Raiffeisen является «Приорбанк».

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