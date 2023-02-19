Лукашисты начали блокировать въезд фур из Польши 6 19.02.2023, 8:52

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Попасть в Беларусь польские грузовики могут только через пункт пропуска «Кукурыки - Козловичи».

С субботы, 18 февраля 2023 года, белорусские пограничники не пропускают грузовики из Польши, а также фуры на польских номерах через пограничные переходы со стороны Литвы и Латвии.

Въехать в Беларусь польские фуры могут только через пункт пропуска «Кукурыки - Козловичи», соединяющий польское Люблинское воеводство и белорусскую Брестскую область. Об этом сообщила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Polska Agencia Prasowa.

«Из-за введенных белорусской стороной ограничений польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами со стороны Литвы и Латвии», - отметила она.

По данным сайта Granica.gov.pl, время ожидания перехода границы в Кукурыках составляет 40 часов.

«Правительство Беларуси сообщило об ограничении польских перевозчиков накануне, 17 февраля. В сообщении отмечалось, что запрет на введение польских грузовиков с территории Литвы и Латвии начнет действовать после официальной публикации постановления. Однако документ не появился на веб-сайте Национального юридического интернет-портала», - сообщает телеканал «Белсат».

Как сообщал сайт Charter97.org, лукашисты ввели ограничение на въезд польского грузового транспорта в ответ на закрытие Польшей пограничного перехода «Бобровники – Берестовица», введенного из-за того, что суд в Гродно приговорил журналиста Анджея Почобута к 8 годам заключения.

В пятницу, 17 февраля, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский предупредил официальный Минск об ответных мерах из-за ограничения движения польских фур.

«Если власти Беларуси применят заявленные ограничения в отношении польских перевозчиков, реакция Польши в отношении белорусских перевозчиков будет идентичной», - написал Каминский в твиттере.

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