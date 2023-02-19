«В таком случае граница с Беларусью будет закрыта полностью» 7 19.02.2023, 10:43

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Важные решения могут быть приняты уже в ближайшее время.

Вопрос, закроют ли Польша и другие страны ЕС полностью границу с Беларусью, в свете последних событий становится все более актуальным.

Как сообщал сайт Charter97.org, c 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники», реагируя на жесткий приговор лукашистов политзаключенному Анджею Почобуту. Позже представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что пограничный пункт пропуска «Тересполь» тоже может быть закрыт: такое решение уже находится «на столе». Ранее о такой возможности сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью мощно бьет по контрабанде режима Лукашенко и не дает зарабатывать приближенным диктатора. При этом официальный Минск пошел на дальнейшее обострение приграничной ситуации, начав блокировать польский грузовой транспорт. С 18 февраля белорусские пограничники не пропускают грузовики из Польши, а также фуры на польских номерах через пограничные переходы со стороны Литвы и Латвии.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский предупредил режим Лукашенко об ответных мерах из-за ограничения движения польских фур.

Закроет ли Варшава полностью границу с Беларусью? Журналист Руслан Шошин в статье для «Белсата» не исключает такой вариант.

«Попробуем представить такую ситуацию. Польша полностью закрывает дорожный и железнодорожный переход «Брест-Тересполь». В то же время Варшава координирует эти действия с Литвой и Латвией, которые также приостанавливают движение на своих границах с Беларусью. Таким образом, полностью прекращается торговля с Евросоюзом через западные границы, и белорусская экономика теряет несколько миллиардов евро в год», — пишет журналист.

Насколько вероятен такой сценарий? Собеседники журналиста в польском правительстве говорят, что полное закрытие границы «сегодня маловероятно». Но ситуация меняется достаточно динамично.

«Глядя на настроения в Варшаве и действия литовского правительства, нельзя исключать полной приостановки торговых потоков. Похоже, что соответствующие решения могут быть приняты уже в ближайшее время. И это когда с территории Беларуси в очередной раз не произойдет вторжение в Украину.

Если же Лукашенко все-таки вновь пропустит через Беларусь российские войска, стоит ожидать самых жестких решений Польши и стран Балтии. Надо понимать, что никто уже не будет переживать за «интересы обычных белорусов». Скорее всего, в таком случае граница будет закрыта полностью», — отмечает Руслан Шошин.

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