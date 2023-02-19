Ученые нашли «родственников» майя, которые возводили круглые пирамиды 19.02.2023, 12:04

Они жили на северо-востоке современной Мексики.

Ученые нашли на севере Мексики остатки поселения «беглых родственников майя» — уастеков. Во время раскопок на месте будущей дороги были обнаружены гробницы, жилые дома и два огромных круглых фундамента из камня, датированных примерно 600-900 годами нашей эры.

Уастеки проживали в основном на северо-востоке территории современной Мексики, далеко от других майя. Архитектура зданий, которые они возводили, выделяется на фоне других мезоамериканских строений — даже ступенчатые пирамиды у них были округлые.

Диаметр одной найденной платформы составляет 30 метров, а другой — 20. Исследователи предполагают, что эти сооружения служили гробницами для важных особ — внутри них нашли человеческие останки.

В одном из здании лежали скелеты трех взрослых людей, которых, возможно, похоронили одновременно. Перед захоронением их тела украсили серьгами из раковин и зеленого кварца в форме цветов.

В большинстве случаев умерших хоронили в сидячем положении.

Уастеки утратили независимость в 1450 году, когда их земли завоевали ацтеки. Во время испанского завоевания народ был полностью уничтожен. До недавнего времени считалось, что уастеки были культурно отсталыми по сравнению с другими народами. Есть свидетельства, что ацтеки считали их дикарями, но воинственными.

Но находки археологов рушат этот стереотип. Украшения и качественная керамика, найденная в захоронениях среди прочего, указывает, что цивилизация уастеков вовсе не была отсталой.

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