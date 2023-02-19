Юрий Шевчук выпустил мощный видеоклип против войны с Украиной 19.02.2023, 12:14

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Ролик снят на стихотворение лидер «ДДТ» под названием «Родина, вернись домой».

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук выпустил видеоклип против войны России с Украиной. В новой песне «Родина, вернись домой» он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Клип снят Шевчуком в сотрудничестве с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым.

Стихотворение «Родина, вернись домой» Шевчук написал прошлым летом - через несколько месяцев после начала войны России против Украины. Ближе к годовщине вторжения рокер положил его на музыку и записал песню. «Не сходи с ума - это не твоя война», - призывает слушателей Шевчук.

Юрий Шевчук неоднократно высказывался против войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.

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