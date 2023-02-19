Звезда «Квартала 95» в новой пародии высмеял истерику Соловьева 3 19.02.2023, 13:06

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Юрий Великий показал пропагандиста, нашедшего «оправдание» своему сыну.

Актер Студии «Квартал 95», юморист Юрий Великий показал новую меткую пародию.

В ней артист показал российского пропагандиста Владимира Соловьева, который в истерике отреагировал на сообщения СМИ о своем сына за границей.

И если в своей речи Соловьев уверял, что его сын уже три года учится в российском вузе, то Соловьев, которого сыграл Великий, не стал отрицать тот факт, что парень занимается моделингом в Великобритании:

«Что значит, что мои дети призывного возраста до сих пор не на спецоперации? Вы что вообще рыбный суп ели такие вопросы мне задавать? Да мой сын, Соловьев Даниил Владимирорудольфович уже давно находится в зоне специальной модельной операции. Мой сын уже три года, как марширует по подиумам Лондона в лакированных кожаных сапогах. Да он одним своим отъездом из этой страны сделал больше для этой страны, чем кто-либо из вас», — говорит пародирующий Соловьева актер.

Напомним, ранее Юрий Великий снял пародию, высмеивающую визит Лукашенко в Зимбабве.

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