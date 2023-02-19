ВСУ полностью разгромили артиллерийской бригаду из Бурятии 3 19.02.2023, 13:32

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Подразделения 30-й бригады РФ потеряли боеспособность из-за огромных потерь на фронте.

Потери свидетельствуют о том, что пехоту прикрывают не боевые бронированные машины.

У 30-й артиллерийской бригады бригады ВС РФ из Улан-Удэ (Бурятия) 36-й общевойсковой армии РФ произошла неприятность - подразделения потеряли боеспособность из-за огромных потерь на фронте.

Как сообщает украинский военный эксперт Александр Коваленко, российская артиллерия в феврале понесла огромные потери, особенно в сравнении с потерями других типов вооружений, техники и личного состава.

«В связи с потерями можно спрогнозировать, что к концу февраля этот показатель выйдет на уровень мая 2022 года. Резкий скачок. Что интересно, в пропорциональном сравнении с потерями танков и ББМ с артиллерией, именно артиллерия демонстрирует диспропорциональный рост, а танки и ББМ наоборот – уменьшение. Объяснением этого феномена может быть то, что танки и ББМ сейчас применяются в штурмах не так интенсивно», - отметил эксперт.

По словам Коваленко, можно говорить о том, что на момент российского «большого» наступления, ресурс их подразделений по комплектации техникой была хуже, чем, например, в сентябре 2022. В наступлении применяется преимущественно пехотная компонента при поддержке артиллерии, поэтому и такие потери.

«Кстати, интересна и статистика потерь РСЗО. За весь период войны, стала наблюдаться волнообразность роста и снижения потерь РСЗО. Данное явление может быть объяснено снятием данной артиллерии с консервации, ремонтом перед отправкой в зону боевых действий, в результате возникают такие провалы», - добавил эксперт.

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