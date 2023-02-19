Ученые: Гены неандертальцев помогли нашим предкам получить уникальные возможности 19.02.2023, 14:39

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Благодаря этому Homo sapiens смогли сверхбыстро расселиться по Евразии.

Группа американских исследователей нашла доказательства того, что гены, полученные от неандертальцев, помогли древним людям адаптироваться к новому световому режиму в Евразии, отличающемуся от африканского.

Неандертальцы прибыли в Европу почти на 300 тысяч лет раньше первых кроманьонцев, что дало им больше времени на адаптацию к условиям среды, во многом отличавшейся от африканской. Одним из главных приспособлений была смена циркадных ритмов, которые пришли в соответствие с сезонностью климата и сопутствующими изменениями продолжительности светового дня.

Однако у прямых предков современного человека не было столько времени на постепенную адаптацию: первые Homo sapiens покинули Африку около 100 тысяч лет назад, начав распространяться по всей Евразии. А примерно 25 тысяч лет назад люди уже проникли в Заполярье, пересекли Берингов пролив (который на тот момент был перешейком) и попали в Северную Америку.

Поэтому вместо того, чтобы надеяться на естественный отбор, наши предки поступили иным образом: они «позаимствовали» нужные гены у неандертальцев. Именно к такому выводу пришла группа ученых из нескольких научных центров США, проанализировавшая 28 генов, влияющих на циркадный ритм.

Согласно результатам исследования, опубликованного на сервере препринтов bioRxiv.org, 12 из этих генов (такие как CLOCK, PER2, RORB и RORC) присутствуют и в геноме неандертальца. Так что как минимум часть из них могла быть передана нашим предкам от их европейских родственников, с которыми кроманьонцы неоднократно скрещивались.

Такие «заимствования» полезных генов в природе совсем не редкость: например, у ягуара обнаружили гены, доставшиеся ему ото льва и позволившие этому южноамериканскому хищнику лучше видеть, а межвидовая гибридизация африканских цихлид и галапагосских вьюрков неоднократно приводила к появлению новых видов.

Иными словами, скрещивание наших предков с неандертальцами не только повысило у некоторых современных людей риск развития сосудистых заболеваний и воспаления кишечника, но и позволило сверхбыстро адаптироваться к изменчивым климатическим условиям Евразии.

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