Кадыров решил создать собственную ЧВК 19.02.2023, 16:59

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Глава Чечни заявил, что хочет составить конкуренцию Пригожину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует после отставки с государственной службы создать собственную частную военную компанию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров.

Многие эксперты считают, что глава Чечни может готовиться к моменту ослабления Москвы после войны с Украиной. Для этого Кадыров усиливает собственных силовиков.

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