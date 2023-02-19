Экс-президент США Картер отказался от медицинской помощи

Экс-президент США Картер отказался от медицинской помощи6
- 19.02.2023, 19:05
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Он проведет остаток своих дней с семьей.
Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, отказался от медицинской помощи и решил провести остаток своих дней со своей семьей, получая только паллиативную хосписную помощь. Об этом говорится в сообщении Центра Картера.
В последнее время Картер несколько раз был госпитализирован, однако теперь решил отказаться от дальнейшего лечения. В сообщении сказано, что семья и врачи поддержали его решение.
«Президент Картер решил провести оставшееся время дома со своей семьей», - сказано в сообщении.
Известно, что Картер в последние годы лечился от нескольких заболеваний, в том числе меланомы.