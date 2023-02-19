Экс-президент США Картер отказался от медицинской помощи 6 19.02.2023, 19:05

4,770

Он проведет остаток своих дней с семьей.

Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, отказался от медицинской помощи и решил провести остаток своих дней со своей семьей, получая только паллиативную хосписную помощь. Об этом говорится в сообщении Центра Картера.

В последнее время Картер несколько раз был госпитализирован, однако теперь решил отказаться от дальнейшего лечения. В сообщении сказано, что семья и врачи поддержали его решение.

«Президент Картер решил провести оставшееся время дома со своей семьей», - сказано в сообщении.

Известно, что Картер в последние годы лечился от нескольких заболеваний, в том числе меланомы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».