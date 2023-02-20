Пекин прогнозирует коллапс России Павел Климкин

20.02.2023, 11:10

2,730

Павел Климкин

Китай решил «играть на ничью».

Похоже, Китай стал опасаться коллапса России. Вряд ли полного, но, возможно, частичного.

Только так можно интерпретировать последние шаги Китая.

Во-первых, информация о возможности китайской военной помощи России. Говорят, что американцы нарушили это с Пекином.

Во-вторых, желание представить на годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину «мирный план». Его элементы не сложно предсказать.

Китай все больше зависит от России, особенно после переориентации потоков нефти и газа. Любой коллапс в государстве-агрессоре станет для Китая «головной болью» и, может быть, даже шоком. Пекин будет «играть на ничью», причем частично открыто. Главное, чтобы его игра не совпала с игрой части Запада.

Павел Климкин, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».