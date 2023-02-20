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Пекин прогнозирует коллапс России

  • Павел Климкин
  • 20.02.2023, 11:10
  • 2,730
Пекин прогнозирует коллапс России
Павел Климкин

Китай решил «играть на ничью».

Похоже, Китай стал опасаться коллапса России. Вряд ли полного, но, возможно, частичного.

Только так можно интерпретировать последние шаги Китая.

Во-первых, информация о возможности китайской военной помощи России. Говорят, что американцы нарушили это с Пекином.

Во-вторых, желание представить на годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину «мирный план». Его элементы не сложно предсказать.

Китай все больше зависит от России, особенно после переориентации потоков нефти и газа. Любой коллапс в государстве-агрессоре станет для Китая «головной болью» и, может быть, даже шоком. Пекин будет «играть на ничью», причем частично открыто. Главное, чтобы его игра не совпала с игрой части Запада.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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