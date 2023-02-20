Пекин прогнозирует коллапс России
- Павел Климкин
- 20.02.2023, 11:10
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Китай решил «играть на ничью».
Похоже, Китай стал опасаться коллапса России. Вряд ли полного, но, возможно, частичного.
Только так можно интерпретировать последние шаги Китая.
Во-первых, информация о возможности китайской военной помощи России. Говорят, что американцы нарушили это с Пекином.
Во-вторых, желание представить на годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину «мирный план». Его элементы не сложно предсказать.
Китай все больше зависит от России, особенно после переориентации потоков нефти и газа. Любой коллапс в государстве-агрессоре станет для Китая «головной болью» и, может быть, даже шоком. Пекин будет «играть на ничью», причем частично открыто. Главное, чтобы его игра не совпала с игрой части Запада.
Павел Климкин, «Фейсбук»