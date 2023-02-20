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МИД Украины анонсировал «сюрприз»

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  • 20.02.2023, 12:11
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МИД Украины анонсировал «сюрприз»

Украинские СМИ пишут, что в Киев приехал Байден.

Министерство иностранных дел Украины готовит «сюрприз», связанный с визитом высоких иностранных гостей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, удастся. Важно, чтобы накануне годовщины начала большой войны мы ощутили и увидели не только поддержку на словах и солидарность, но и еще больше помощи, а также присутствие наших главных партнеров в Киеве», — сказал Мельник, комментируя информацию о перекрытии движения в центре Киева с утра 20 февраля.

По его словам, пока стоит сохранять интригу и не забегать вперед.

Тем временем украинские СМИ пишут, что с визитом в Киев мог приехать президент США Джо Байден. Об этом сообщил Telegraf.ua.

Официальной информации об этом нет, президент США должен был приехать с визитом в Польшу.

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