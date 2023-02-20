Финских владельцев «Лидского пива» оштрафовали на 12 миллионов евро 10 20.02.2023, 12:24

6,420

Компания хотела уйти в марте 2022-го года из Беларуси, но ей не дали продать бизнес.

Комитет госконтроля Беларуси провел проверку ОАО «Лидское пиво» и оштрафовал компанию по ее итогам на 35,8 млн рублей (€12 млн евро по курсу Нацбанка на 20 февраля). Компания со штрафом не согласилась и обратилась с возражением в районный суд, сообщили Office Life ее представители.

В ОАО «Лидское пиво» ожидают, что судебное разбирательство продлится несколько месяцев.

Из-за неопределенной ситуации материнская компания «Лидского пива» финская Olvi отменяет финансовый прогноз, опубликованный 10 февраля, и не будет публиковать новый, добавили в компании.

Предыдущий прогноз гласил: «Ожидается, что скорректированная операционная прибыль Olvi Group за 2023 финансовый год снизится по сравнению с прошлым годом. Бизнес-операции в Беларуси сопряжены с неопределенностью, связанной с войной в Украине и, в частности, с влиянием обменных курсов, поэтому ожидается снижение операционной прибыли сегмента».

Отметим, в марте 2022 года Olvi, которая владеет 96,36% «Лидского пива», завила о намерении выйти из белорусского бизнеса. Но из-за ограничений на распоряжение местными активами, которые приняли лукашисты, финская компания не смогла продать свои акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».