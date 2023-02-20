Президент США Джо Байден прибыл в Киев 20.02.2023, 12:49

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(Обновлено) Появились первые кадры.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Появилось видео, как глава Белого дома идет по Михайловской площади в украинской столице.

Под звуки воздушной тревоги Байден почтил память погибших защитников Украины.

Эксклюзивные кадры президента США Джо Байдена в Киеве на Михайловской площади.



Под звуки воздушной тревоги Байден почтил память погибших защитников Украины. pic.twitter.com/Son7EuYzWU — Сharter97.org (@charter_97) February 20, 2023 😎 Байден и Зеленский спокойно гуляют по Киеву во время тревоги. pic.twitter.com/iYP7bdo0f2 — Сharter97.org (@charter_97) February 20, 2023

Отметим, что президент США Байден сегодня должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде президента США держалась в секрете. Сегодня издания Politico опубликовало статью, где говорилось, что администрация Байдена рассматривала его визит в Украину, но отказалась от этой идеи. Однако президент США все-таки прибыл в Украину.

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