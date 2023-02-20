закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент США Джо Байден прибыл в Киев

  • 20.02.2023, 12:49
  • 9,074
Президент США Джо Байден прибыл в Киев

(Обновлено) Появились первые кадры.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Появилось видео, как глава Белого дома идет по Михайловской площади в украинской столице.

Под звуки воздушной тревоги Байден почтил память погибших защитников Украины.

Отметим, что президент США Байден сегодня должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде президента США держалась в секрете. Сегодня издания Politico опубликовало статью, где говорилось, что администрация Байдена рассматривала его визит в Украину, но отказалась от этой идеи. Однако президент США все-таки прибыл в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов