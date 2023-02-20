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Пощечина трусливому бункерному ничтожеству

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  • 20.02.2023, 13:32
  • 7,258
Пощечина трусливому бункерному ничтожеству

Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги.

Неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев свидетельствует о том, насколько труслив российский диктатор Владимир Путин.

Такое мнение выразил на своей странице в Twitter известный украинский журналист и блоггер Денис Казанский.

"Какая пощечина трусливому бункерному ничтожеству. Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги", — написал журналист.

Как писал сайт Charter97.org, президент США Джо Байден прибыл в Киев. Cегодня Байден должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде президента США держалась в секрете. Издание Politico опубликовало статью, где говорилось, что администрация Байдена рассматривала его визит в Украину, но отказалась от этой идеи. Однако президент США все-таки прибыл в Украину.

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