Украинский дипломат: Ждем, что Байден привез в своем самолете определенные подарки 20.02.2023, 14:16

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Александр Хара

Что означает неожиданный визит американского президента в Украину.

За несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украины президент США Джо Байден прибыл в Киев. До последнего момента информация о его приезде держалась в секрете. Отметим, что это первый визит президента США в Украину с 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш-младший.

Сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой о том, какое символическое значение и практические шаги несет этот визит главы США в Украину.

— То, что визит Байдена в Киев не анонсировался — это очевидные меры безопасности. Хочу начать с того, что сейчас ситуация кардинально другая, чем вначале вторжения, в 2014-ом году.

Мы не можем нарадоваться, что демократ, а не республиканец является «ястребом».

Как организация НАТО обрело свой новый смысл. К сожалению, Альянс не помогает Украине как таковой. Причина очевидна. Сам Байден говорит, что США и НАТО не являются сторонами конфликта, но страны Альянса однозначно делают достаточно много для того, чтобы Украина не просто выстояла, а победила.

Пока еще не все европейские лидеры говорят о победе Украины, но точно все заявляют, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это чрезвычайно важно. Мы видим, что сначала войны только США потратили порядка 100 миллиардов долларов на военную, гуманитарную, экономическую помощь Украине. Европейцы тоже в этом плане не отстают.

Я не очень согласен с европейскими и американскими политиками, которые говорят, что любая война заканчиваемся дипломатией. Это не правда. Ни Первая, ни Вторая мировая война не закончились дипломатией. Для меня однозначно понятно, что только победа Украины может обеспечить долгосрочный мир в Украине и Европе в целом, а не просто мир.

— Какие практические шаги несет этот визит Байдена в Украину?

— Естественно, мы ждем, что Байден в своем самолете, условно говоря, привезет нам некоторые подарки. Для ВСУ это, прежде всего, оперативно-тактические ракеты, которые позволят уничтожать оккупантов, в первую очередь — в Крыму. Было бы хорошо, если бы было принято решение касательно боевой авиации. Мы пониманием, что этого не случится ни завтра, ни через месяц.

Тем не менее, США могут легко своими силами или вместе с союзниками запустить широкомасштабную программу подготовки украинских пилотов и принять решение, что в какой-то точке в будущем эти самолеты будут в Украине. Мне кажется, что вот это самые главные вещи.

Еще стоит выделить осуждение России и русских в целом за те преступления, которые они совершали и совершают. Камала Харрис (вице-президент США — Прим.) на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что есть весомые доказательства совершения российскими войсками преступлений против человечности. Это чрезвычайно важное заявление.

Мы в Украине также хотим поддержки нашей идеи трибунала. Считаем, что не будет завершения этой войны, пока все преступники не будут наказаны. Даже если сейчас не удастся физически посадить Путина на скамью подсудимых, то обвинительный приговор должен прозвучать. Иначе вся эта история будет повторяться.

Мы, соседи России, я имею в виду Беларусь, Украину, Грузию, Молдову и всех остальных, через столетия прекрасно понимаем, что все эти геноциды, уничтожение наших наций, будут продолжаться, пока не будут осуждены коммунизм, рашизм и все явления, которые приводят к убийству соседей.

Для нас очень важна поддержка сейчас деньгами, дипломатическая, гуманитарной помощью и, самое главное, оружием, а так же и наказание преступников за совершенные нечеловеческие преступления.

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