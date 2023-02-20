Стало известно, как Байден добирался до Киева 20.02.2023, 14:48

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Визит в столицу Украины состоялся тайно из соображений безопасности.

За несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украины президент США Джо Байден прибыл в Киев. Сегодня он должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде Байдена в Украину держалась в секрете.

Журналисты The New York Times рассказали, как американский президент добирался до Киева.

По информации издания, Байден 20 февраля приехал в столицу Украины на поезде от границы с Польшей.

Визит в Киев состоялся тайно из соображений безопасности. Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как они с супругой поужинали в ресторане 18 февраля.

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