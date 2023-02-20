В Беларуси судили директора магазина автозапчастей, отказавшегося обслуживать российских военных 13 20.02.2023, 15:01

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Инициатором уголовного дела выступил белорусский военнослужащий.

Суд Барановичского района и города Барановичи вынес приговор 65-летнему директору магазина автозапчастей Виктору Макаренко за отказ продавать товары военнослужащим РФ и за то, что назвал их оккупантами. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Мужчину обвинили по ст. 190 («нарушение равноправия граждан») УК Беларуси.

Судья Артем Подальянец по ходатайству прокурора Светланы Пасемки признал его виновным и оштрафовал на 300 базовых величин (11 100 белорусских рублей).

Индивидуальная деятельность Макаренко, которую он осуществлял с 1993 года, прекращена решением хозяйственного суда по заявлению местного прокурора.

По версии обвинения, Макаренко, являясь индивидуальным предпринимателем, 20 октября 2022 года с 9.30 до 11.30 «умышленно на почве отрицательно-враждебного отношения к военнослужащим Российской Федерации, возникшего в связи с специальной военной операцией, проведенной Российской Федерацией на территории Украины, в нарушение равенства прав, свобод человека и гражданина, создал препятствие для полной реализации прав и свобод, лишив их, как обладателя магазина, обслуживание и продажа товаров — запчастей к автотехнике военнослужащим РФ Денису Барахтину и Александру Голавко.

Таким образом, Макаренко «умышленно ограничил права и свободы граждан в зависимости от национальности и должностного положения, причинил значительный ущерб правам, свободам и законным интересам граждан, тем самым совершив преступление, предусмотренное статьей 190 УК Беларуси».

Виктор Макаренко заявил, что признает себя виновным только в том, что оскорбил потерпевших. На суде он отметил, что у российских военнослужащих претензий к нему нет, а инициатором уголовного дела выступил белорусский военнослужащий.

Виктор рассказал суду, что 20 октября 2022 года он зашел в магазин и увидел трех солдат, у двоих из них на рукавах были шевроны с буквой «Z». Ни к кому не обращаясь, он сказал: «Мы не обслуживаем оккупантов». После этого один из этих солдат спросил: «Почему вы считаете нас оккупантами?» На это Макаренко ответил: «Потому что ваша армия вторглась в Украину и убивает там людей».

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