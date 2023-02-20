Польша закрывает движение для белорусских фур через «Кукурыки-Козловичи» 10 20.02.2023, 17:49

10,344

Это был последний пункт пропуска на польско-белорусской границе для грузовиков.

Польша с завтрашнего дня, 21 февраля, ограничивает движение для белорусских фур в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи».

Ограничения вводятся с 19:00 по-польскому времени (21:00 по- белорусского времени) 21 февраля и будут действовать до тех пор, пока режим Лукашенко не снимет ограничения для польских грузоперевозчиков.

Соответствующее решение принял глава польского Министерства внутренних дел Мариуш Каминский.

Отметим, что «Кукурыки-Козловичи» оставались последним пунктом пропуска, где водители фур могли пересечь границу Беларуси и Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».