Польша закрывает движение для белорусских фур через «Кукурыки-Козловичи»10
- 20.02.2023, 17:49
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Это был последний пункт пропуска на польско-белорусской границе для грузовиков.
Польша с завтрашнего дня, 21 февраля, ограничивает движение для белорусских фур в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи».
Ограничения вводятся с 19:00 по-польскому времени (21:00 по- белорусского времени) 21 февраля и будут действовать до тех пор, пока режим Лукашенко не снимет ограничения для польских грузоперевозчиков.
Соответствующее решение принял глава польского Министерства внутренних дел Мариуш Каминский.
Отметим, что «Кукурыки-Козловичи» оставались последним пунктом пропуска, где водители фур могли пересечь границу Беларуси и Польши.