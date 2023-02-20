Роман Цимбалюк: Об Путина публично вытерли ноги 5 20.02.2023, 18:45

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Роман Цимбалюк

Визит Байдена в Киев сорвал важнейшее событие в Москве.

В канун годовщины полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин готовил выступление перед Федеральным собранием, которое будут транслировать на всю РФ. Это мероприятие готовили как победное для российского диктатора, но глава Белого дома обнулил старания Кремля.

За сутки до речи Путина президент США Джо Байден приехал в Киев с «подарками» для ВСУ, прогулялся по украинской столице и заявил о поддержке Украины.

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что сегодняшнее событие показало всеми миру: Россия окончательно утратила мировое влияние.

«В бункере Путина сегодня день катастрофы: публично об Владимира Путина вытерли ноги. Визит Джозефа Байдена в этот день, 20 февраля, принципиально важен. Во-первых, он окончательно завершает историю «через 3 дня мы будем в Киеве». Российские оккупанты будут в Киеве никогда. Российские оккупанты в обозримом будущем будут выбиты со всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма», - прокомментировал журналист.

Он отметил, что в последнее время Путин все реже появляется на публике и избегает даже поездки в Крым: «Почему? Потому что это зона поражения, не говоря уже о Донбассе, Херсоне и Запорожье».

Интересно, как это происходит, несмотря на многочисленные заявления пропагандистов о том, что оккупированные территории Украины стали «частью» РФ.

«Визитом в Киев Байден сорвал важнейшее внешнее и внутриполитическое событие в Москве: завтра Путин собрался выступать и обращаться к Федеральному собранию. Но его публично унизили. Что он может сказать? Неважно, что он теперь скажет. Он – ноль. Все делают вид, что Путина просто не существует», - говорит Цимбалюк.

Еще недавно его принимали на Западе, пожимали руку и заключали контракты. Однако теперь весь цивилизованный мир игнорирует президента РФ, ставшего самой токсичной политической фигурой в мире.

По мнению Цимбалюка, факт визита Байдена в Киев накануне годовщины полномасштабного вторжения оккупантов в Украину говорит о том, что Россия на этой планете больше не игрок: «Да, они еще попьют крови, но глобально все уже понятно».

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