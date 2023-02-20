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На Волыни попал в аварию поезд Киев-Варшава

  • 20.02.2023, 21:26
  • 1,632
На Волыни попал в аварию поезд Киев-Варшава

Поезд сошел с рельсов возле железнодорожного моста.

Поезд №67/19 – 20/68 Киев – Варшава, который отправился в свой первый рейс вечером 19 февраля потерпел крушение на Волыни. По данному факту прокуратура ведет проверку.

Согласно сообщению, поезд сошел с рельсов в районе железнодорожного моста через реку Турия, пострадавших, к счастью, нет.

«Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины), в результате которого сошел с рельсов поезд Киев-Варшава», – говорится в сообщении.

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