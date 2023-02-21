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Хренин заявил о мобилизации 150 тысяч человек, включая женщин

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  • 21.02.2023, 8:22
  • 12,866
Хренин заявил о мобилизации 150 тысяч человек, включая женщин

Упор будут делать на сельскую местность.

В Беларуси уже составили планы по формированию так называемого «народного ополчения». Минск хочет заставить вступить туда 100-150 тысяч белорусов.

Об этом заявил лукашенковский глава минобороны Виктор Хренин, сообщают пропагандисты БелТА.

Он отметил, что якобы численность мобилизованных может даже превысить 150 тысяч человек.

«Мы не исключаем, что «добровольцами» могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины», – рассказал Хренин.

По словам министра, мобилизованные будут особенно востребованы в сельской местности.

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