«Херсон Кремль сдал»: Пригожин впервые открыто пошел против Путина 1 21.02.2023, 8:41

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Главарь ЧВК «Вагнера» во время вербовки рассказал о превосходстве ВСУ над армией РФ.

Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в поисках пушечного мяса снова поехал в турне по колониям с целью завербовать больше зэков. Во время общения с осужденными «повар Путина» сделал резонансные заявления и даже открыто пошел против Кремля.

Как сообщает Телеграмм-канал «Осторожно, новости», Пригожин отвечал зекам как на типичные вопросы о службе в «Вагнере», так и на вопрос о «сдаче» Херсона и реальную ситуацию на фронте.

По его словам, военная специальность в ЧВК не нужна, всех учат «с нуля», но ее учтут при наличии. Если «двухсотый» наемник был сиротой, то 5 млн после его ликвидации поделят между зеками и «товарищами». Сослуживцам погибшего отдают 4 миллиона, а один отправляют как «грев на зону» (продукты и вещи, которые обычно запрещены).

Один из зэков спросил, какая ситуация на фронте, в частности какие населенные пункты на линии разграничения оккупантам не по зубам. Пригожин неожиданно заявил, что Херсон «сдал» Кремль.

«Часов Яр? Украинский. Он и был украинским. Херсон? Да, Херсон уже давно Кремль сдал», - заявил Пригожин.

Он также добавил, что на фронте «перспективы не лучшие», а украинцев ошибочно считали слабыми.

«Перспективы? Не самые лучшие. Упущено столько, что исправлять очень сложно... Решили что украинцы напугаются, а украинцы такие же, как мы с вами. У них «железные я…ца». Пленного берешь, говоришь: «Почему не сдаешься?», а он отвечает: «А ты чего не сдаешься?»,- заявил Пригожин.

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