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Из Беларуси высылают трех польских дипломатов: новые подробности

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  • 21.02.2023, 8:48
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Из Беларуси высылают трех польских дипломатов: новые подробности
фото: charter97.org

Лукашисты вручили «ноту» временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне.

К вечеру среды Беларусь покинет офицер связи Пограничной службы Польши Марэк Герасимюк. Вероятно, будут высланы и двое сотрудников польского консульства в Гродно, сообщил PAP пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

Он добавил, что МИД Польши был проинформирован об этом белорусской стороной в конце прошлой недели. При этом польское консульство в Гродно продолжит свою работу, заверил представитель польского МИД.

Речь идет о решении белорусских властей, которое было озвучено Временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне 17 февраля. Тогда было объявлено об изменении режима перемещения польских грузоперевозчиков, высылке офицера связи Пограничной службы и приведении к количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке штат Генерального консульства Польши в Гродно.

Обострение отношений между странами началось после оглашения приговора активисту польского меньшинства и известному журналисту Анджею Почобуту — его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима 8 февраля. Как сообщал сайт Charter97.org, Польша приостановила работу пункта пропуска «Бобровники» с 10 февраля, реагируя на репрессии в отношении польского меньшинства в Беларуси. А в ответ на новые недружественные шаги со стороны официального Минска с 21 февраля ограничивает движение белорусских грузовых автомобилей через погранпереход «Кукурыки-Козловичи».

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