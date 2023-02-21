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Ультиматум Лукашенко: границы с Беларусью могут полностью закрыть

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  • 21.02.2023, 9:05
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Ультиматум Лукашенко: границы с Беларусью могут полностью закрыть

Польша жестко отреагирует на пересечение режимом «красной линии».

Как сообщал сайт Charter97.org, 10 февраля власти Польши закрыли погранпереход на границе с Беларусью «Бобровники» в «интересах государственной безопасности». Об этом решении было объявлено на следующий день после того, как белорусский суд приговорил журналиста Анджея Почобута к восьми годам тюрьмы.

17 февраля МИД Беларуси заявил о высылке польских дипломатов, а правительство Беларуси ввело ограничения на въезд грузовиков польских перевозчиков: им теперь можно въезжать на территорию нашей страны только через белорусско-польский участок границы.

В ответ МВД Польши объявило об ограничении движения белорусских грузовиков на пункте пропуска с Беларусью «Кукурыки — Козловичи» с 21 февраля. Это был последний работающий пункт на границе с Беларусью.

14 февраля Литва подтвердила закрытие железнодорожного пункта пропуска Стасилас — Бенякони на границе с Беларусью. Это решение было принято «в связи с большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы».

16 февраля Литва вышла из соглашения по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу с Беларусью.

Не окажется ли Беларусь за железным занавесом, и пойдут ли соседи из ЕС на полное перекрытие сообщения с нашей страной — об этом «Филин» поговорил с бывшим сотрудником администрации Лукашенко Анатолием Котовым.

— Во-первых, нужно разделять причины, почему Польша закрыла погранпереход в Бобровниках и то, что сделала Литва с железнодорожным погранпереходом «Бенякони». Для польской стороны это вопрос давления на белорусский режим в целях освобождения политзаключенных, в первую очередь Анджея Почобута.

Закрытие грузового сообщения с польской стороны — это ожидаемый ультиматум. Опыт работы поляков за это время с белорусской стороной демонстрирует, что такие жесткие ходы работают. Угроза перекрыть транзит в 2021 году остановила массовый миграционный штурм границы.

Сработают ли сейчас ультимативные действия в целях освобождения политических узников — это пока большой вопрос. Проблема в том, что белорусский режим не мог не отреагировать хоть как-то и вводит ограничения, на которые, в свою очередь, отреагировали поляки. И здесь самое главное — кто первый остановится.

После введения польской стороной ограничений для белорусских автоперевозчиков в Минске могут посчитать, что это очередное недружественное действие и еще какую-нибудь гадость на границе сделать, потому что нужно демонстрировать свою какую-то жесткость, готовность к ответным мерам.

Для граждан граница вряд ли будет закрыта. По крайней мере, в Бресте ее можно будет пересечь.

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