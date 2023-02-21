В Украине ликвидировали матерого зэка из ЧВК «Вагнера», который убил свою сестру и мать 21.02.2023, 9:55

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Перед родственниками оккупанта возникла дилемма.

Украинские воины ликвидировали российского зэка-оккупанта из ЧВК «Вагнера» Романа Лазарчука, отбывавшего наказание за убийство сестры и матери, тела которых он сжег.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

«Русская головоломка. Как родным и близким попрощаться с погибшим русским героем, если он их убил и сжег?» – интересуется журналист.

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