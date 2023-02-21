Глубинный народ понял: о Путина вытерли ноги 2 Вадим Денисенко

21.02.2023, 10:42

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Вадим Денисенко

Символический жест увидели даже в самых далеких и забитых русских селах.

Для россиян визит Байдена стал экзистенциальной проблемой. Даже больше, чем побег из Херсона и Харькова.

Причина этой проблемы, которая лежит на поверхности - это не взятый «Киев за три дня».

Но, мне кажется, этот визит раздражает куда более глубокую рану. Байден своим приездом показал всему российскому народу, что больше никто в мире их не боится.

Он на весь мир, накануне великого и бессодержательного послания Путина сказал: «Вас никто больше не боится, с вашими искандерами, шестью тысячами ядерных боеголовок, кувалдами Пригожина и крестными ходами».

И этот символический жест (средний палец) поняли все в самых далеких и забитых селах. Глубинный народ понял: о них вытерли ноги. Теперь россияне ждут, что скажет Путин в ответ. А он, можете не сомневаться, или промолчит или примитивно отшутится. Он не сможет, даже как ненавистный ему Хрущев сказать что-то про кузькину мать.

И эта, именно символическая часть визита Байдена не менее важна для нашей войны чем обещанные 700 танков.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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