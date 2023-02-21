Понедельник имени Джо Андрей Санников

21.02.2023, 11:19

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Андрей Санников

Этот визит — поворот в истории.

Хороший понедельник выдался 20 февраля сего года. И сделал его президент США Джо Байден своим неожиданным визитом в Киев.

Просто приехал, прошелся под вой сирен противовоздушной обороны по Михайловской площади вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтил память погибших украинских героев.

Встретился с руководством Украины, заявил о поддержке, обсудил насущные вопросы.

Это не просто исторический визит, этот визит — поворот в истории.

Только бы бюрократы его не испортили.

До Байдена территорию Украины во время войны посещал только президент США Франклин Делано Рузвельт в начале февраля 1945 года. Приезжал он в Ялту (никто ведь не станет спорить, что Ялта, как и весь Крым, — это Украина?), и речь там шла о циничном разделе сфер влияния и европейских территорий между Западом и Сталиным.

Байден же приехал, чтобы недвусмысленно заявить о территориальной целостности и суверенитете Украины, перечеркнув тем самым «ялтинские» схемы умиротворения диктаторов.

Джо Байден не просто приехал в Киев поддержать украинцев. Он приехал для того, чтобы поддержать всех, кто борется за свободу против тирании.

Он приехал, чтобы поменять, наконец, вектор мирового развития, который уж слишком сильно отклонился в сторону «реалполитик» и бизнес-интересов.

Только бы бюрократы все не испортили.

Появление Джо Байдена в Киеве наглядно указало место жалкому бункерному гэбисту с чемоданчиком для фекалий и его колхозному служке из Минска.

Только бы бюрократы все не испортили.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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