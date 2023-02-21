Социологи из Кембриджа доказали эффективность четырехдневной рабочей недели 2 21.02.2023, 13:37

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На выручку компании это изменение не повлияло.

Команда социологов Кембриджского университета совместно с британской некоммерческой правозащитной группой 4 Day Week Global оценили эффективность четырехдневной рабочей недели. Результаты исследования опубликованы на сайте 4 Day Week Global.

На протяжении шести месяцев несколько компаний перешли на новый формат рабочей недели без снижения зарплаты сотрудников. Всего на новый формат перешли около 3 тыс. сотрудников. В начале, середине и конце исследования участники прошли опрос касательно их эффективности на работе, испытываемого стресса, чувства выгорания и общего самочувствия.

По оценкам сотрудников, уровень тревожности и усталости снизился, в то время как психическое и физическое здоровье улучшилось. Так, 71% сотрудников сообщили о более низком уровне «выгорания», а 39% заявили, что испытывают меньший стресс по сравнению с началом исследования. Количество больничных дней сократилось на 65%, а число уволившихся по собственному желанию сотрудников сократилось на 57%. Выручка компании практически не изменилась за испытательный срок.

Многие респонденты также заявили, что им стало легче совмещать работу с семейными и социальными обязательствами.

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