Фейгин: Байден в Польше поставит Путину ультиматум

Фейгин: Байден в Польше поставит Путину ультиматум1
- 21.02.2023, 14:50
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Главе Кремля дадут последний шанс и срок.
Президент США Джо Байден во время официального визита в Польшу 20-21 февраля может поставить российскому диктатору Путину ультиматум.
Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, передает «24 канал».
По его мнению, Путину дадут последний шанс и срок, чтобы все исправить. Речь Байдена станет символической, считает Фейгин.
«По словам Байдена кое-что и стоит. Это не просто брошенные угрозы, у этого есть достаточно конкретное военно-материальное наполнение», – считает журналист.
Если же деэскалации не произойдет, Вашингтон примет радикальные решения, чтобы закончить войну в 2023 году. В частности, речь идет о поставках Украине самолетов и ракет дальнего действия.
Фейгин отметил, что важную роль в активизации США в украинском вопросе играют и внутриполитические факторы Америки. Ведь через 1,5 года в Штатах пройдут выборы, поэтому Байден не может начинать предвыборную кампанию с продолжительной войной.
«Байдену нужно прийти туда как победителю. Это единственный шанс для него остаться на второй срок», – объяснил российский правозащитник.
В то же время Путин понимает всю угрозу своего положения, однако не имеет другого выхода.
«Если он отведет войска и прекратит войну – это самоубийство, а если не сделает этого – это самоубийство несколько отложено на потом», – подытожил Фейгин.