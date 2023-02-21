Ученые выяснили, как именно полоски защищают зебр 21.02.2023, 16:03

В эксперименте ученые использовали разноцветные попоны и обычных домашних лошадей.

За последние годы скопилось немало доказательств того, что необычная полосатая окраска зебр — это в первую очередь «противомоскитный костюм». Конечно, она еще сбивает с толку хищников, и служит для внутривидовой коммуникации, но это скорее во вторую очередь, «между делом». Используя полосатые и однотонные мишени в экспериментах, исследователи убедились, что слепни, мухи и другие насекомые избегают садиться на объекты с контрастной окраской. Но до сих пор никто не знал, что именно их отпугивает.

Чтобы это детально выяснить, исследователи из Бристольского университета (Великобритания) использовали контрастно окрашенные попоны, накинутые на обычных лошадей, после чего фиксировали количество и поведение приближающихся насекомых. Попоны различались по цвету, узору, контрастности, размерам пятен и полос. Исследование опубликовано в журнале Journal of Experimental Biology.

Оказалось, на однотонные серые попоны (использовались для контроля) насекомые садились чаще всего, чуть реже они опускались на спины лошадей под попонами с крупными треугольниками, а реже всего их привлекали мелкие пятна и полосы. Также выяснилось, что чем контрастнее был узор, тем эффективнее действовал «противомоскитный костюм», а вот бледные полоски чаще становились посадочной площадкой для мух.

Иными словами, именно контрастный и достаточно мелкий узор оказался ключевым в защитной работе полосатой окраски. Любопытно, что насекомые подлетали к лошадям в полосатых или клетчатых попонах, но не садились на них. То есть контрастная окраска не мешала им заметить потенциальную цель, однако сбивала с толку именно при посадке. Кстати, клетчатый рисунок в этом отношении оказался не менее эффективен, чем полосатый.

В то же время ученые не нашли признаков того, что полосатый узор на шкуре зебр создает оптические иллюзии, такие как «эффект колеса» (при котором быстродвижущийся полосатый объект выглядит неподвижным или двигающимся в противоположную сторону), или по-разному отражает поляризованный свет, мешая насекомым приземлиться.

Теперь исследователи планируют разобраться, почему именно у зебр возникла эта причудливая окраска, которая придает им их уникальный внешний вид. Возможно, предполагают ученые, дело в короткой шерсти зебр и их тонкой коже, которые делают животных особенно уязвимыми перед укусами. Или же в том, что болезни, переносимые кровососущими насекомыми, представляют для зебр большую опасность, чем для других африканских копытных.

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