Борислав Береза: Путин продемонстрировал свой последний аргумент 21.02.2023, 16:06

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Борислав Береза

Все помнят, как закончил СССР.

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. В столице Украины он встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал передачу Украине вооружения.

О том, как на это событие отреагировали в Украине и в России сайт Charter97.org поговорил с экс-депутатом Верховной Рады Украины и членом украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Березой:

— В Украине, конечно же, на это отреагировали позитивно. В России — возмутившись надули щеки и начали кричать о том, что Байден приехал в Украину для того, чтобы «или наказать кого-то», или «показать, кто тут хозяин», или «дать пощечину России», или еще зачем-то.

Основную причину решили в России не называть. Приезд Байдена в Украину был направлен на то, чтобы показать, что западный мир с нами до конца. Это был главный сигнал, который президент Соединенных Штатов отправил России.

— Как бы вы оценили обращение Путина к Федеральному собранию на фоне вчерашней речи Байдена?

— Путин сказал несколько вещей. Он сообщил, что будет очень серьезно заниматься экономикой. Притом его речь была на две трети про внутренние экономические проблемы России. Путин начал рассказывать, что поднимет пенсии, минимальные зарплаты, уменьшит начисление налогов с людей, компенсаций будет больше. Он рассказал, что надо откатываться в системе образования назад к СССР, фактически отказываться от болонской системы. Кроме того, он начал рассказывать о многих других вещах, которые требуют больших денег. Это при учете, что у России уже за первый месяц дефицит бюджета 1,8 триллиона рублей (примерно 24 миллиарда долларов США — прим. ред.). Поэтому пока он рассказывает свои «хотелки», которые не совпадают с «могулками».

Но главный момент был как всегда под конец. Он сообщил о выходе из Договора о сокращении и нераспространении ядерного оружия, а также о том, что Россия приостанавливает Договор о запрещении ядерных испытаний. Это заявление говорит о том, что это последняя угроза, которая осталась в кармане у Путина. Больше ничего у него нет, угрожать чем-то еще он не может.

Поэтому надо четко понимать, что сегодня мы увидели не только реакцию на вчерашний приезд Байдена, но и последний аргумент, который может предложить Россия миру для того, чтобы мир отказался от поддержки Украины. Но есть маленькие нюансы, всего два. Первый — последнюю такую гонку вооружений, которую сегодня объявил Путин, организовывал СССР. Все помнят, чем это закончилось для Советского Союза. Он не просто проиграл, но и исчез во тьме истории. А экономика Советского Союза была на порядок выше и мощнее, чем экономика и ее состояние сегодня в России. Поэтому объявление Путина о таком шаге и начале гонки вооружений было, я бы сказал, глупым и непродуманным.

А второй нюанс — после такого объявления весь мир будет консолидировано не просто помогать Украине, а стараться усмирить Россию всеми возможными способами. Россия на сегодняшний день перестает быть проблемой Украины, а становится проблемой всего мирового сообщества. Это безумцы, которые ядерную гонку не выиграют, но гарантированно могут привести к ядерной войне. Миру этого не надо. Угроза человечеству приведет к тому, что против России консолидируются даже те, кто сейчас взял паузу и никак не реагировал.

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