закрыть
21 февраля 2023, вторник, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Японии обнаружили загадочный металлический шар

1
  • 21.02.2023, 17:48
  • 1,900
В Японии обнаружили загадочный металлический шар

Есть несколько версий его происхождения.

В японском городе Хамамацу, префектура Сидзуока, на пляже Энсюхама был обнаружен металлический шар диаметром полтора метра. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV (перевод - «Фокус»).

Местная жительница нашла его утром 21 февраля и немедленно обратилась в полицию.

Сейчас полиция ограничила доступ к месту происшествия. Специалисты, прибывшие на место, приступили к изучению шара, а фотографии объекта были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Предположительно, найденный на пляже металлический шар изготовлен из железа, так как он покрыт ржавчиной. Объект имеет выступающую часть, которую можно использовать для крепления.

Вокруг шара установили безопасную зону радиусом 200 метров. В связи с тем, что происхождение объекта неизвестно, эксперты предполагают, что он может быть взрывоопасным.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что данный предмет может иметь инопланетное происхождение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох