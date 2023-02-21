Сигнал, ультиматум, нокдаун: что пишут лидеры мнений о визите Байдена в Киев 1 21.02.2023, 18:15

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Вашингтон перешел «красные линии».

20 февраля состоялся первый визит президента США в Украину за почти 15 лет. В Киеве Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал масштабную помощь Украине.

Визит президента США уже называют историческим. Сайт Charter97.org собрал комментарии политиков, экспертов и других лидеров мнений о приезде Байдена в украинскую столицу.

Экс-заместитель руководителя пресс-службы президента Украины, политтехнолог Александр Кочетков считает, что визит президента США Джо Байдена в Киев для Кремля – это унижение самого высокого уровня. «Недоимперия безразлична к потерям, однако она очень болезненно переживает поражения. Особенно те, которые она воспринимает как унижение», — написал эксперт.

По мнению российского журналиста и правозащитника Марка Фейгина, Вашингтон примет радикальные решения, чтобы закончить войну в 2023 году. По его мнению, Путину дадут последний шанс и срок, чтобы все исправить. «Это не просто брошенные угрозы, у этого есть достаточно конкретное военно-материальное наполнение», – считает журналист.

«Джо Байден не просто приехал в Киев поддержать украинцев. Он приехал для того, чтобы поддержать всех, кто борется за свободу против тирании. Он приехал, чтобы поменять, наконец, вектор мирового развития, который уж слишком сильно отклонился в сторону «реалполитик» и бизнес-интересов», — написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Приезд Байдена беспрецедентен и чрезвычайно важен в контексте военно-политического и психологического противостояния между США и Россией, считает украинский политолог Владимир Фесенко.

«Байден приехал в столицу воюющей страны. За последние двадцать лет я не знаю прецедентов, когда американский президент приезжал бы в столицу воюющей страны. США перешли «красную линию» и в психологической дуэли, можно сказать, это нокдаун для Путина. Я просто уверен, что сегодня российские пропагандисты будут захлебываться от злости», — заявил эксперт.

«В бункере Путина сегодня день катастрофы: публично об Владимира Путина вытерли ноги. Визит Джозефа Байдена в этот день, 20 февраля, принципиально важен. Во-первых, он окончательно завершает историю «через 3 дня мы будем в Киеве». Российские оккупанты будут в Киеве никогда. Российские оккупанты в обозримом будущем будут выбиты со всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма», — прокомментировал неожиданный визит президента США украинский журналист Роман Цимбалюк.

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание на храбрость Байдена и трусость Путина. «Какая пощечина трусливому бункерному ничтожеству. Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги», — написал журналист.

Эксперт фонда «Майдан иностранных дел», дипломат Александр Хара подчеркнул важность поддержки воюющей Украины со стороны Соединенных Штатов. «Только победа Украины может обеспечить долгосрочный мир в Украине и Европе в целом», — добавил дипломат.

«Приезд Байдена в Украину был направлен на то, чтобы показать, что западный мир с нами до конца», — заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза.

Народный депутат Украины Вадим Денисенко считает, что для россиян визит Байдена стал экзистенциальной проблемой. «И этот символический жест (средний палец) поняли все в самых далеких и забитых селах. Глубинный народ понял: о них вытерли ноги. Теперь россияне ждут, что скажет Путин в ответ. А он, можете не сомневаться, или промолчит или примитивно отшутится. Он не сможет, даже как ненавистный ему Хрущев сказать что-то про кузькину мать», — заявил политик.

«США подняли геополитические ставки на самый высокий уровень, недосягаемый для путинской России, и четко определили окончательную «красную линию»: Украина находится в зоне влияния и стратегической безопасности обновленного коллективного Запада, основанного на евроатлантических ценностях США и Европы», — считает директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По мнению экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, Путин получил «удар под дых». «Визит Байдена является четкой демонстрацией того, что Запад непреклонен, и если даже президент США рискует находиться сегодня в Киеве, это значит, что риск оправдан. Поэтому, думаю, призыв Путина к тем же китайцам или северным корейцам, или иранцам (если такое произойдет) просто повиснет в воздухе», — считает политик.

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