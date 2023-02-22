«Началось обрушение здания»: в Красноярске бушует мощный пожар 5 22.02.2023, 11:09

3,500

Огонь охватил 2500 квадратных метров многофункционального комплекса.

В среду, 22 февраля, в российском Красноярске горит склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности. Он продолжил серию возгораний из-за «головотяпства», сообщает dialog.ua.

Пожарные забрались на крышу и тушат огонь там. Началось обрушение здания (отошла стена) в той части, которая охвачена пожаром. Само здание очень большое. Внутри что-то трещит. На другом конце здания находится автосервис. Его работники выносят вещи на улицу: опасаются, что огонь может добраться до них. Очевидцы публикуют кадры: мощно пылает огонь, черным дымом затянуло все вокруг.

«Ситуация плачевная», — говорит один из пожарных сослуживцам на месте ЧП. Полиция просит красноярцев воздержаться от поездок в район пожара, там ограничено движение, участок оцепили полиция и сотрудники ДПС. Началась паника горожан. Водители ругаются с инспекторами. Девушка-водитель возмущается: ей нужно забрать ребенка из детского сада, а проехать она не может.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».