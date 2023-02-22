«Началось обрушение здания»: в Красноярске бушует мощный пожар

«Началось обрушение здания»: в Красноярске бушует мощный пожар5
- 22.02.2023, 11:09
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Огонь охватил 2500 квадратных метров многофункционального комплекса.
В среду, 22 февраля, в российском Красноярске горит склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности. Он продолжил серию возгораний из-за «головотяпства», сообщает dialog.ua.
Пожарные забрались на крышу и тушат огонь там. Началось обрушение здания (отошла стена) в той части, которая охвачена пожаром. Само здание очень большое. Внутри что-то трещит. На другом конце здания находится автосервис. Его работники выносят вещи на улицу: опасаются, что огонь может добраться до них. Очевидцы публикуют кадры: мощно пылает огонь, черным дымом затянуло все вокруг.
«Ситуация плачевная», — говорит один из пожарных сослуживцам на месте ЧП. Полиция просит красноярцев воздержаться от поездок в район пожара, там ограничено движение, участок оцепили полиция и сотрудники ДПС. Началась паника горожан. Водители ругаются с инспекторами. Девушка-водитель возмущается: ей нужно забрать ребенка из детского сада, а проехать она не может.