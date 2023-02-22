Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии

Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии4
- 22.02.2023, 12:03
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Вчера об этом заявил Путин.
Госдума на пленарном заседании приняла закон, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В тексте закона говорится, что решение о возобновлении участия страны в ДСНВ будет принимать президент России, сообщает РБК.
«За» проголосовали все присутствовавшие депутаты — 401 человек, или 89,1% от общего состава.
Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3, Россия и США заключили в 2010 году на срок в десять лет. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. В начале 2021 года его продлили до 5 февраля 2026 года.
Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:
а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;
б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.
Для контроля ограничений проводятся взаимные инспекции.
Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре в послании Федеральному собранию 21 февраля.
Россия и США приостановили взаимные инспекции в 2020 году — тогда это было связано с пандемией COVID-19. Они так и не были возобновлены.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным» и вызывающим глубокое сожаление. Вашингтон, по его словам, по-прежнему готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил сожаление в связи с решением Москвы. «С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он и «настоятельно» призвал Россию вернуться к исполнению договора.