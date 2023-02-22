Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии 4 22.02.2023, 12:03

1,942

Вчера об этом заявил Путин.

Госдума на пленарном заседании приняла закон, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В тексте закона говорится, что решение о возобновлении участия страны в ДСНВ будет принимать президент России, сообщает РБК.

«За» проголосовали все присутствовавшие депутаты — 401 человек, или 89,1% от общего состава.

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3, Россия и США заключили в 2010 году на срок в десять лет. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. В начале 2021 года его продлили до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:

а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.

Для контроля ограничений проводятся взаимные инспекции.

Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре в послании Федеральному собранию 21 февраля.

Россия и США приостановили взаимные инспекции в 2020 году — тогда это было связано с пандемией COVID-19. Они так и не были возобновлены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным» и вызывающим глубокое сожаление. Вашингтон, по его словам, по-прежнему готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил сожаление в связи с решением Москвы. «С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он и «настоятельно» призвал Россию вернуться к исполнению договора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».