Ученые: В 2022 году у Земли была мини-луна, и она вернется 1 22.02.2023, 14:02

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Объект, известный как 2022 NX1, вновь приблизится к нашей планете.

2 июля 2022 года ученые из Южной обсерватории Лунной базы в Намибии обнаружили объект, который в последствии был назван 2022 NX1, из-за вероятности того, что это был астероид, временно захваченный гравитацией нашей планеты. Однако все еще оставалась вероятность того, что все намного прозаичнее, а этот объект — не более, чем остатки какой-то ракеты, о которой человечество успело забыть, пишет IFL Science (перевод - «Фокус»).

Известно, что 26 июня прошлого года объект максимально приблизился к Земле. Однако в новом исследовании ученые наконец-то нашли подтверждение естественного статуса 2022 NX1, что делает его бывшей и будущей мини-луной с возможностью столкновения в будущем.

Отметим, что порой Земля ненадолго притягивает другие объекты, известные как мини-луны, которые попадают в ее гравитационный колодец и задерживаются в нем на некоторое время. Ученые предполагают, что это происходит с момента зарождения Солнечной системы, однако им лишь недавно удалось это обнаружить и понять. Увы, способность ученых открывать мини-спутники совпала с тем, что человечество выбрасывает на околоземную орбиту тысячи спутников и обломков ракеты, что весьма затрудняет распознание.

Например, еще два десятилетия назад объект J002E3 считался астероидом, пока ученые не обнаружили, что он является верхней частью миссии «Аполлон-12». Исходя из этого, когда Гжегож Душанович и Хорди Камараса обнаружили 2022 NX1, они не могли быть уверены, что видят на самом деле. Теперь новое исследование раскрывает истинную природу прошлогодней находки.

С момента обнаружения ученые спорили о том, чем же на самом деле является объект 2022 NX1 — куском ракеты или чем-то действительно стоящим. И 6 августа команде все же удалось понаблюдать за ним с помощью телескопа Gran Telescopio Canarias — сомнений не оставалось, в нем не было ничего искусственного или сброшенного с главной Луны.

В результате ученые пришли к выводу, что объект 2022 NX1 все же является астероидом, вероятно, К-типа, а потому считается мини-спутником. Исследование показывает, что объект был захвачен гравитационным полем Земли всего на 21 день, чего не достаточно, чтобы совершить полный оборот вокруг орбиты.

Исследователи также обнаружили, что 2022 NX1 также был временно захвачен гравитационным колодцем нашей планеты дважды в период 1980-81 годов, и теперь исследователи предполагают, что он вернется вновь в 2051 году. Ученые также отмечают, что вероятность его столкновения с Землей в период 2075 составляет 1,2% и 5-10% в 2122 годах. Впрочем, этот мини-спутник весьма "крохотный" — его длина составляет всего "от одного до трех жирафов", а потому ожидается, что он не нанесет существенных разрушений, хотя детонацию челябинского типа также невозможно исключить.

Ученые также отмечают, что открытие 2022 NX1 указывает на то, что мини-спутники Земли могут быть больше нескольких метров и имеют неоднородный состав.

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