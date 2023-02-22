Как Лукашенко встречается с маргиналами 2 22.02.2023, 18:20

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Некоторым политикам диктатор делал рекламу, а себе антипиар.

Еще задолго до того, как Лукашенко отказались в ряде стран признавать легитимным правителем, он лично общался с маргинальными политиками. Эти встречи были явно «не по статусу».

По разным и не всегда понятным причинам руководитель Беларуси делал таким образом некоторым людям рекламу, а себе антипиар. После 2020 года подобные встречи продолжились.

UDF перечисляет 7 политиков, обзением с которыми Александр Лукашенко подпортил свой имидж.

Роландас Паксас

Этот литовский политик обрел «славу» в нашем регионе в 2004 году, когда всего через несколько месяцев работы президентом Литвы был отстранен с поста. Паксас нарушил присягу и основной закон страны, предоставив в порядке исключения литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.

С тех пор рейтинг Паксаса в Литве колеблется в районе 1-2%. Но несколько лет назад ему удалось избраться депутатом Европарламента и в этом статусе он получил приглашение Лукашенко приехать к нему на встречу в Минск.

Смысл этого общения остался не ясен: Паксас не имел никакого влияния на решения литовских властей. После его визита отношения между странами продолжили ухудшаться.

Рамзан Кадыров

Лукашенко регулярно общается с губернаторами российских областей – эти встречи явно не по статусу, раз он считает себя руководителем независимой страны. Но несколько лет назад глава Беларуси пошел еще дальше, приняв у себе скандального Рамзана Кадырова, которого обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

Более того, Лукашенко наградил руководителя Чечни орденом Дружбы народов и назвал «братом». Кадыров активно зазывал руководителя Беларуси в Грозный, но тот согласился отправить туда только старшего сына Виктора.

Курманбек Бакиев

В Кыргызстане бывшему президенту не могут простить кровь, пролитую в апреле 2010 года: на родине Бакиева приговорили к 24 годам лишения свободы. Но руководителя Беларуси это не смущает. Он не только предоставил Бакиеву возможность обосноваться в стране, но и продолжает время о времени общаться с ним.

Так несколько лет назад Лукашенко лично поздравил разыскиваемого политика с 70-летием.

Дьюла Тюрмер

В 2020-м Лукашенко удивил, пригласив к себе на разговор председателя Венгерской рабочей партии Дьюлу Тюрмера. При том, что его партия на последних на тот момент выборах набрала несчастные 0,27% голосов.

О чем говорили политики – неизвестно. Еще одна загадка того общения – пресс-служба Лукашенко не показала ни одно кадра со встречи.

Евгений Шевченко

В 2021-м Лукашенко решил обсудить белорусско-украинские отношения с… рядовым депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Так выяснилось, что за стол переговоров с руководителем Беларуси не хочет садиться не только Зеленский, но и представители власти рангом пониже.

А Евгений Шевченко благодаря общению с Лукашенко обрел некоторую известность в своей стране. Правда, ненадолго. Вскоре правящая партия «Слуга народа» исключила депутата из своих рядов.

Позже, всего за 10 дней до нападения России на Украину Лукашенко принял у себя Александра Мороза, который в 2000-х председательствовал в Верховной Раде, но давно стал пенсионером.

Александр Дугин

Осенью 2022 года руководитель Беларуси встретился с российским философом Александром Дугиным, чья дочь незадолго до того погибла в результате теракта. Из опубликованных заявлений так и не стало понятно, зачем Лукашенко понадобилось это общение.

Примерно в тоже время независимые российские СМИ писали, что несмотря на всю ауру вокруг Дугина, он не является человеком, приближенным к Кремлю или Путину.

Аслан Бжания

В прошлом году пресс-служба Лукашенко сообщила о его поездке в непризнанную Абхазию с дивной формулировкой: «посещение исторических мест северо-восточного побережья Черного моря». О встрече с Асланом Бжания написали, но без указания его статуса «президента» непризнанной республики.

Эксперты отмечали, что для руководителя Беларуси этот визит выглядел унижением, поскольку состоялся сразу после общения с Путиным, который давно желает, чтобы Беларусь признала независимость Абхазии.

21 февраля Аслан Бжания наведался в Минск, и пресс-служба Лукашенко уже назвала его «президентом» Республики Абхазия.

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