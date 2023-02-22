Преображенский: Путин войдет в историю как человек, заложивший основы распада России 2 22.02.2023, 23:01

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Иван Преображенский

Сам российский диктатор хотел бы войти в историю по-другому.

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин войдет в историю, как человек, заложивший основы распада России.

«Войдет он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) в историю, судя по всему, как человек, который так или иначе заложил основы для распада России», — сказал Преображенский.

Он также отметил, что российский диктатор хотел бы войти в историю по-другому — как человек, восстановивший единство советского пространства в том или ином виде, сумел противостоять Западу и перейти в новый политический и экономический уклад в мире в качестве великой державы.

В то же время политолог напомнил, что сам Путин — антисоветский человек.

«Именно поэтому в условиях агрессии против Украины у него прекрасно в голове сочетаются с одной стороны „проклятый Ленин, создавший эту Украину“ и восстановление памятников тому же Владимиру Ильичу на оккупированных территориях. Он воссоздает саму атмосферу, а не Советский Союз — пространство в том виде, в котором его хотят видеть те, кого он видит своей группой поддержки», — объяснил Преображенский.

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