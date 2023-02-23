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США открывают Мексиканский залив для аренды под ветровые электростанции

  • 23.02.2023, 4:32
США открывают Мексиканский залив для аренды под ветровые электростанции

Администрация Байдена задалась целью развернуть 30 гигаватт оффшорной ветроэнергетики к 2030 году.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о первой в истории продаже права аренды для развития оффшорной ветроэнергетики в Мексиканском заливе, передает The Hill.

Министерство внутренних дел откроет в заливе более 300 000 акров, где долгое время доминировала добыча ископаемого топлива. В 2010 году в заливе произошел самый большой в истории разлив нефти, в результате которого в океан утекло около 210 миллионов галлонов (катастрофа Deepwater Horizon).

«Нельзя терять время в вопросе инвестиций, направленных на преодоление климатического кризиса, и создание мощной отечественной оффшорной ветроэнергетики является ключевым фактором для решения этой проблемы», - заявила министр внутренних дел Деб Хааланд.

Администрация Байдена задалась целью развернуть 30 гигаватт оффшорной ветроэнергетики к 2030 году, что является частью цели сократить выбросы углекислого газа в США вдвое за тот же период. К 2035 году администрация планирует установить еще 15 гигаватт с помощью плавучих турбин.

В декабре первый аукцион по аренде под ветровые электростанции у тихоокеанского побережья США принес более 757 миллионов долларов. В феврале 2022 года продажа права аренды в Нью-Йоркском заливе принесла беспрецедентную сумму в 4,37 миллиарда долларов.

В прошлом году количество контрактов на строительство оффшорных ветроэлектростанций в США выросло на 36%, большинство из них заключили американские компании.

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