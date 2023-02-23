закрыть
23 февраля 2023, четверг, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать российские сладости

1
  • 23.02.2023, 14:23
В Беларуси запретили продавать российские сладости

В «черный список» попали сахаристые драже.

В Беларуси запретили продавать популярные российские сахарные трубочки для молока. Детская сладость попала в реестр опасной продукции.

В частности, речь идет о кондитерских сахаристых драже «Трубочка для молока» в наборе микса вкусов с маркировкой «Малыш и Карлсон», произведенных российской компанией ООО «Муми-милк».

Белорусские эксперты установили, что данная продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и т.д..

При производстве продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка краситель аннато (Е160b), недопустимая для использования при производстве сахаристых кондитерских изделий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко