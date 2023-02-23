В Беларуси запретили продавать российские сладости

В Беларуси запретили продавать российские сладости1
- 23.02.2023, 14:23
В «черный список» попали сахаристые драже.
В Беларуси запретили продавать популярные российские сахарные трубочки для молока. Детская сладость попала в реестр опасной продукции.
В частности, речь идет о кондитерских сахаристых драже «Трубочка для молока» в наборе микса вкусов с маркировкой «Малыш и Карлсон», произведенных российской компанией ООО «Муми-милк».
Белорусские эксперты установили, что данная продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и т.д..
При производстве продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка краситель аннато (Е160b), недопустимая для использования при производстве сахаристых кондитерских изделий.