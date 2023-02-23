В Беларуси запретили продавать российские сладости 1 23.02.2023, 14:23

В «черный список» попали сахаристые драже.

В Беларуси запретили продавать популярные российские сахарные трубочки для молока. Детская сладость попала в реестр опасной продукции.

В частности, речь идет о кондитерских сахаристых драже «Трубочка для молока» в наборе микса вкусов с маркировкой «Малыш и Карлсон», произведенных российской компанией ООО «Муми-милк».

Белорусские эксперты установили, что данная продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и т.д..

При производстве продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка краситель аннато (Е160b), недопустимая для использования при производстве сахаристых кондитерских изделий.

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