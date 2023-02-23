Как Лукашенко подставил белорусов с Абхазией 23.02.2023, 15:33

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Могут возникнуть как минимум три проблемы.

Во вторник 21 февраля Лукашенко во второй раз за полгода встретился с фейковым главой непризнанной «Республики Абхазия» Асланом Бжания. Во время общения с ним он высказался о развитии туризма в этой край.

«Более того, туристическое направление очень важно. Особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода вводить. Люди наши хотят побывать на море. Вот я посмотрел ваше побережье», – поделился своими мыслями Лукашенко.

Правитель Абхазии в свою очередь сказал:

«Вы, наверное, знаете, что Абхазия — это туристическая страна, у нас очень комфортный климат, и мы всегда будем рады гостям из Беларуси. Я подписал указ, в соответствии с которым продлил сроки безвизового пребывания граждан Беларуси в Абхазии (с 14 до 30 дней – ред.)».

Из этих слов следует, что два нелегитимных правителя хотят наладить поездки белорусских туристов в непризнанную республику.

Сайт udf объясняет, с какими проблемами они могут столкнуться, если решатся на предложенное.

Проблемы с безопасностью: в Абхазии регулярно погибают туристы

Пока в непризнанную республику едут в основном россияне: Абхазия располагается рядом с Сочи. Но даже представители страны, которая за счет бюджета содержит сампопровозглашенную «республику», не могут там чувствовать себя в полной безопасности.

Самый ужасные эпизоды последних лет произошли в 2017 году. Тогда, во-первых, из-за пожара на военном складе в Абхазии погибли две туристки – россиянки были на конной прогулке недалеко от эпицентра взрыва. Всего же пострадавшими оказались 27 туристов: причинами травм стали осколочные ранения от битого стекла, камней и осколков снарядов.

Во-вторых, тем же летом был убит российский турист. На возвращавшихся с рыбалки напали двое местных жителя в масках с ножами и огнестрельным оружием. Они планировали лишь ограбить путешественников, но после сопротивления убили мужчину. Также преступники похитили жену россиянина, и сопровождавшую их семью с двумя детьми, которые после были освобождены.

А вот происшествия последних лет – без учета довольно многочисленных сообщений об утонувших в море.

2021 год. Сотрудники милиции пытали россиянина, заподозренного в распространении наркотиков, возбуждено уголовное дело. Стрельба в ресторане «Апсны»: в результате стрельбы местного жителя ранения получили двое россиян. Турист погиб в горах в Абхазии.

2022 год. Местный житель убил гражданина России, с которым у него произошел конфликт.

Напомним, в Абхазии проживает всего около 240 тысяч человек.

Проблемы с инфраструктурой

Абхазия – страна с первозданной природой, очень чистым морем и в целом гостеприимными местными жителями. Кто не слышал о гремевших на весь Советский Союз Гаграх, Сухуме и Пицунде? Но с туристической, да и просто инфраструктурой здесь сегодня большие проблемы.

В Абхазии много заброшенных зданий, которые не восстанавливали с момента войны за независимость в начале 1990-х. Из-за санкций современные отели не строятся. В отзывах туристы пишет о таких пожеланиях, как туалеты на пляжах, маршрутки, магазины и другом.

Но есть еще одна куда более важная проблема, которая возникнет после посещения Абхазии.

Проблемы с паспортом

В Абхазию можно попасть только со стороны России. Но в Грузии это посчитают нарушением закона: Абхазию там считают своей территорией, оккупированной РФ.

Поэтому белорусам, съездившим в Абхазию и получившим соответствующий штамп в паспорт, в лучшем случае могут отказать во въезде в Грузию. А в худшем дать в Грузии штраф или арестовать на некоторое время (такие прецеденты в прошлом были).

Более того, это может привести к тому, что гражданин станет невъездным не только в Грузию, но и в другие страны, где учитывают такие правонарушения как нарушение визового режима.

Так стоит ли слушать Лукашенко и создавать себе проблемы? Тем более, что в соседней Грузии туристическая инфраструктура развита несравненно лучше, а Батуми давно затмил Гагры и Сухуми.

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