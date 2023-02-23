Русский оккупант набросился с топором на своих сослуживцев

Русский оккупант набросился с топором на своих сослуживцев9
- 23.02.2023, 15:36
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Перед этим военные РФ вместе с командиром употребляли спиртные напитки.
В рядах ВС РФ разразился скандал из-за конфликта, в ходе которого один из оккупантов пытался зарубить своих сослуживцев.
Видео с разбирательством по этому поводу утекло в соцсети, сообщает nv.ua.
Спецоперація "Пляшка і сокира" йде за планом... Шкода, що не насмерть 🥴😆 pic.twitter.com/mSmOtkn8oX— Андрій Л ✙🇺🇦⚓❤️🖤🇺🇲🇵🇱🇬🇧🇪🇺 (@Andrii_L1983) February 23, 2023
Согласно имеющейся информации, во время очередной пьянки между российскими военными вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них решил свести счеты со своими оппонентами при помощи топора, однако в итоге был жестоко ими избит.
«Наши товарищи напились. Вместе с командиром отделения… Этот «герой» берет топор и начинает рубить своих товарищей. С криками «я вас убъю!». Эти два товарища избили его в хлам… Сколько раз я предупреждал, не пить?.. Говорил, что дойдет до этого», — набросился на участников драки один из вышестоящих офицеров.