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В Беларуси создадут пункт хранения радиоактивных отходов

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  • 23.02.2023, 16:15
В Беларуси создадут пункт хранения радиоактивных отходов

С местом пока не определились.

В Беларуси появилось новое унитарное предприятие «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами». Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Как пояснил министр энергетики Виктор Каранкевич, сейчас в стране формируют систему долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов. Предприятие возьмет на себя роль заказчика по сооружению республиканского пункта хранения радиоактивных отходов. Его планируют ввести в эксплуатацию к 2030 году. В ближайшее время специалисты будут выбирать площадку для размещения опасных материалов. 

Организация будет заниматься не только радиоактивными отходами с БелАЭС, но и теми, что образуются в промышленности, медицине, науке, сельском хозяйстве и других отраслях.

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