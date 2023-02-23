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На белорусско-литовской границе задержали россиянина за контрабанду икон

  • 23.02.2023, 16:34
На белорусско-литовской границе задержали россиянина за контрабанду икон

Нарушителю придется заплатить штраф до 4000 евро.

20 февраля литовские таможенники пресекли контрабанду икон на белорусско-литовской границе.

Иконы пытался ввезти в Литву гражданин России. Он пересекал границу в пункте пропуска «Лаворишкес» на легковом автомобиле и заявил, что ему нечего декларировать. При осмотре таможенники нашли в автомобиле семь спрятанных икон. Их стоимость оценили в 534 евро.

На россиянина составили административный протокол. Ему грозит штраф от 1820 до 4000 евро.

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