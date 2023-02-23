Представитель Верховной Рады: Узурпатор Лукашенко — соучастник преступлений против Украины 8 23.02.2023, 16:51

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фото: anadolu agency

Киев будет налаживать отношения лишь с новым правительством Беларуси.

Несмотря на то, что чисто формально дипломатические связи между Украиной и Беларусью разорваны не были, крайне сомнительно, что Киев станет налаживать конструктивные отношения с Лукашенко, даже если они будут носить сугубо прагматичный характер. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в комментарии для сайта «Телеграф».

«Наша позиция заключается в том, что Лукашенко является соучастником преступления агрессии против Украины, ведь с первого дня полномасштабной войны он предоставлял России свою территорию для вторжения и запуска ракет по украинским городам. Кроме того, не следует забывать, что Лукашенко является нелегитимным — узурпатором, захватившим власть в Беларуси. Репрессии, которые он внедрял в своей стране, являются преступлением против прав человека. Это делает данное лицо крайне токсичным для сотрудничества.

Поэтому говорить о возобновлении отношений с РБ хотя бы на уровне 23 февраля 2022, пока что не приходится. О налаживании отношений формата 2020 года (до президентских выборов в Беларуси — прим.ред ) речь идти вообще не может», — говорит Александр Мережко.

По словам политика, единственный сценарий, при котором возобновление связей между нашими государствами станет возможным, это полное изменение политического режима в Беларуси и приход к власти демократического правительства.

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