Лукашенко угрожает Украине 41 23.02.2023, 19:05

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Диктатор собрался отвечать на «агрессию» Киева войсками РФ.

Режим ответит в случае агрессии с территории Украины, заявил самозванец Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

«Не дай Бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китая, если против нас будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко.

По его словам, он «предупредил» об этом Украину и западные страны, что в случае агрессии «будет совершенно иная война». «Мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, бороться с агрессором в том числе и войсками Российской Федерации. Вместе», — сказал он.

Ранее диктатор говорил, что «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси».

«Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — пояснял он в феврале 2023-го.